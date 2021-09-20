20 سيدة وفتاة من قرية بهيج يزرن مركز تدريب «Vtech» ضمن حياة كريمة بالإسكندرية

أكدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أنه زار 20 سيدة وفتاة في أعمار مختلفة، من قرية بهيج في محافظة الاسكندرية، مركز التدريب المهني Vtech، من أجل التعريف بورش التدريب على الحرف اليدوية.

تحديد ورش «حياة كريمة»

وشرح ممثلو مركز التدريب، وعرفوا السيدات على أنواع الورش والمنتجات التي يجري التدريب وإنتاجها، ومن خلال إشراك السيدات، والوقوف على رغباتهن، كما جرى تحديد ورش «حياة كريمة» التي سيجري إعدادها لهن، في مركز شباب بهيج بناء على رغباتهن، والورش كالتالي: السجاد وكليم، الجلود والخرز، الكروشيه والتريكو، خياطة وتطريز.

وأضافت مبادرة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أنه جرى أيضًا، تحديد يوم آخر لزيارة مجموعة من مركز Vtech، من أجل البدء في رفع المساحات، وتحديد الاحتياجات اللازمة، لتجهيز وبدء تشغيل ورش التدريب والإنتاج.

حياة كريمة في مركز شباب بهيج

وأشارت «حياة كريمة»، إلى أن ذلك جاء ذلك بحضور كل من أسماء مهدي، وشيماء سمير، وهما من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى محمد طلعت المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني، وحامد عبد الكريم مدير مركز شباب بهيج، مع سهير نصر الدين مديرة حاضنة الأعمال والحرف اليدوية، مع يوسف رشدي مدير التدريب، وأحمد إبراهيم مدير العمليات ممثلين عن مركز التدريب المهني.

وفي سياق آخر، شارك عدد من أعضاء حياة كريمة في المنوفية، خلال تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا داخل مراكز الشباب في مدن ومراكز بمحافظة المنوفية، كما تم أيضا تدشين عدد 9 من مراكز لتلقي لقاح كورونا داخل المحافظة، ويأتي ذلك تحت رعاية محافظة المنوفية بالإضافة إلى مشاركة كل من مديرية الشباب والرياضة مع مديرية الصحة في المحافظة.