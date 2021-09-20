رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة التضامن: لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

كتب:

محمود البدوي
07:59 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الهجرة غير الشرعية، تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التي تُجرى على أرض مصر في الوقت الراهن، وتمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب، وذلك خلال كلمة لها عرضتها قناة «TeN».

القباج: لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية

وأضافت «القباج»، أن وزارة التضامن ملتزمة بتوفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي، كما أن السيسي وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، ومنذ هذا العام لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية.

القباج: الانتهاء من توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية

ووجهت وزيرة التضامن التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما أنه تم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية.

البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع

وأردفت أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع، فالوزارة ملتزمة بتوفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي، إذ يساهم المجتمع المدني في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، وتتمثل مساهمته في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهنى ومهارات المهن المستقبلية، كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.

اقرأ المزيد:

وزيرة التضامن لشباب الهجرة غير الشرعية: لن نقبل إهانتكم

وزيرة التضامن: الدولة حريصة على عدم توريث الفقر بين الأجيال

وزيرة التضامن: تعزيز صحة المرأة على رأس أولويات الدولة

وزيرة التضامن تقرر مضاعفة عدد المعارض في محافظات الجمهورية المختلفة

وزيرة التضامن تستعرض تأهيل ذوي الإعاقة وحماية الطفل مع وفد حقوقي سوداني