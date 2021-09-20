وزيرة التضامن: لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الهجرة غير الشرعية، تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التي تُجرى على أرض مصر في الوقت الراهن، وتمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب، وذلك خلال كلمة لها عرضتها قناة «TeN».

القباج: لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية

وأضافت «القباج»، أن وزارة التضامن ملتزمة بتوفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي، كما أن السيسي وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، ومنذ هذا العام لم يخرج مركب واحد في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية.

القباج: الانتهاء من توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية

ووجهت وزيرة التضامن التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما أنه تم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية.

البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع

وأردفت أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع، فالوزارة ملتزمة بتوفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي، إذ يساهم المجتمع المدني في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، وتتمثل مساهمته في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهنى ومهارات المهن المستقبلية، كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.