«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل «MCV» لإطلاق مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2021/2022.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، والمهندس عاطف طلعت، مدير عام المدارس بمجموعة شركات «MCV»، بحضورالدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورعمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدراة مجموعة شركات «MCV»، والمهندس أمين كريم غبور مدير الإنتاج بمصانع مجموعة شركات «MCV».

«شوقي»: نسعى لتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى

واستهل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه مشيرًا إلى القطاعات والمجالات المختلفة والتي تطبق لأول مره بمصر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وآخرها قطاع وسائل النقل المطبق بمدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية وما له من أهمية قصوى ودور هام لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها مصر.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية نحو التوسع بالعديد من القطاعات والمجالات المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تعقد العديد من الإتفاقيات مع مختلف الوزارات وكبرى الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية؛ لتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة التغيرات والتطور الذي يحدث بالدولة المصرية.

«MCV» ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تنشئ في محافظة الشرقية

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد المدارس بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية هي ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها بمحافظة الشرقية، وسيتم تطبيق نظام الجدارات بالمناهج الدراسية المطبقة بالمدرسة كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم العمل على الموازنة بين تطبيق الجانبين النظري والعملي بالعملية الدراسية؛ لضمان اكتساب الطالب كافة المهارات اللازمة والتي تؤهله بشكل كلي لسوق العمل.

وقال الدكتورعمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب، وقد تقدم لها في هذا العام الدراسي ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية، ولذلك كان لابد من افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها.

وأكد «بصيلة»، أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.