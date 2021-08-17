تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عن نتيجة الثانوية العامة 2021

بعد انتظار دام منذ نهاية امتحانات الثانوية العامة، جاءت تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي للكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث جاء المؤتمر شارحًا لنسب النجاح هذا العام، ومستعرضَا

تعرف على تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي للكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمره الصحفي اليوم، إن عدد أوائل الثانوية العامة 2021، بلغ عددهم هذا العام 47 طالبًا للشعب المختلفة ما بين العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، والشعب الخاصة التى تضم طلاب مدارس المتوفقين ومدارس المكفوفين ومدارس الدمج.

نسب نجاح الثانوية العامة 2021 : 74 %

وبحسب إعلان الوزير فإن نسبة النجاح بشكل عام لنتيجة الثانوية العامة 2021 وصلت هذا العام إلى 74%، فيما كانت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 70 %، ونسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة و76% فى الشعبة العلمية.

شوقي : يحصد أى طالب الدرجة النهائية في الثانوية العامة في 2021

وأعلن شوقي إنه للمرة الأولي هذا العام لم يحصد أى طالب الدرجة النهائية في الثانوية العامة، مؤكدًا أن مجاميع الثانوية العامة ستبدأ في العودة لمعدلاتها الطبيعية، موجها شكره للطلاب وتحديدا شعبة علمي علوم الذين وصفهم بأنهم أبلوا بلاءًا حسنا، مطالبا بالتوقف عن مقارنة أرقام وإحصاءات النجاح لهذا العام، بالسنوات السابقة موجهة رسالة طمأنة للطلاب بأن عدد المقاعد في الجامعات هذا العام أكبر من العام الماضي، وتوزيع الدرجات المرتفعة أقل بكثير مما مضى، مما يعني مع انخفاض الحد الأدني للقبول في الجامعات توفير أكبر عدد من المقاعد للطلاب.

التعليم العالي : بعض الكليات ستصل نسبة الانخفاض بها للقبول 10 %

بينما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنّ الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق شهد انخفاضا كبيرا، وهو ما يؤدي لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات بشكل عام،ضاربا المثل بأن بعض الكليات ستصل نسبة الانخفاض بها لأكثر من 10%.