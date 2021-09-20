بنيامين نتنياهو يسخر من الرئيس الأمريكي في بث مباشر​​​​​​​

أفاد موقع «والا خدشوت» الإخباري الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما قلد حركة قام بها «بايدن» خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينت.

«نتنياهو» يسخر من «بايدن» بإمالة رأسه إلى أسفل

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي مساء أمس الأحد، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، إن بنيامين نتنياهو سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قلد لغة جسده خلال بث مباشر بـ«إمالة رأسه إلى أسفل كإشارة إلى استغراق جو بايدن في النوم»‎.

وجاء ذلك خلال تطرق زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسابيع في البيت الأبيض، في بث مباشر للقاء جمعه بصحفيين، ونشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«نتنياهو»: لقد سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية

وحينما سئل نتنياهو عن لقاء نفتالي مع بايدن، أجاب قائلا: «لقد سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية»، وخلال إجابته عن السؤال، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بتقليد بايدن بـ«إمالة رأسه»، في تلميح بأن «بايدن» استغرق في النوم خلال الاجتماع مع نفتالي بينيت.

وفي وقت لاحق أصدر حزب الليكود الإسرائيلي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه «على عكس الصورة المشوهة التي بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء السابق نتنياهو لم يوجه انتقادا للرئيس بايدن، الذي يعرفه ويفخر به كصديق لإسرائيل منذ 40 عاما».

وتابع بيان حزب الليكود بالقول: «نقد نتنياهو كان موجها إلى بينيت فحسب، والذي استغرق في الحديث خلال زيارته للبيت الأبيض في مواضيع ليس لها أهمية».