«ويندوز» يساعد فاقدي البصر ببرنامج لتحويل النصوص إلى لغة «برايل»

ظل فاقدو البصر يعانون من صعوبات كثيرة في القراءة، قبل اختراع وابتكار لغة «برايل» التي تعد واحدة من أفضل الاختراعات في التاريخ الحديث بالنسبة لفاقدي البصر، خصوصا أن هذه اللغة سمحت للملايين من فاقدي البصر، التعلم بسهولة والقراءة والاطلاع.

نظام تشغيل ويندوز يقدم خدمة تحويل النصوص إلى لغة برايل

ومع العصر الرقمي، وظهور الحواسب الآلية، طورت الشركات العالمية برامجا على الحواسب الآلية لتناسب فاقدي البصر، الذين يقراون من خلال لغة برايل، ومنها نظام تشغيل ويندوز، الذي يساعد فاقدي البصر في ترجمة النصوص من شكلها التقليدي إلى لغة برايل، وذلك لطباعتها وإتاحتها بكل سهولة ويسر.

وبحسب ما أعلنه نظام التشغيل ويندوز 10، فإن هناك برنامجا يسمى BrailleBlaster، ويتميز بسهولته، حيث يقوم بترجمة وتحويل النصوص من صورتها التقليدية إلى لغة برايل، بالاعتماد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر الذي يعمل على نظام تشغيل ويندوز 10 والنسخ الأقدم أيضا.

البرنامج يمكن استخدامه على أي جهاز حاسب شخصي

ويمكن لفاقدي البصر، استخدام هذا البرنامج، على أي جهاز حاسب شخصي، حيث ينقسم الى جزئين، الأول يضم النص الإنجليزي، والقسم الثاني يضم النص بلغة برايل بعد الترجمة، ويمكن إدخال النصوص بشكل يدوي أو تحميل ملف نصي كامل لتتم ترجمته.

وفي حالة إذا ما كنت تمتلك جهازًا مخصصًا لصناعة مستندات بالاعتماد على لغة برايل، الذي يعرف باسم Embosser، فيمكنك الضغط مباشرةً على زرّ Emboss الموجود في الشريط العلوي ليتم طباعة المستند مباشرةً دون حفظه بأي صيغة من الصيغ السابق ذكرها، تمامًا مثل الطباعة.

وابتكر لغة برايل، لويس برايل، وسميت على اسمه، وتعتمد على جعل النصوص بارزة بشكل معين، وتمكن فاقدي البصر من فهمها عن طريق تمرير أصابعهم فوقها، ودخلت كتابة برايل في اللغة العربية على يد محمد الأنسي، في منتصف القرن التاسع عشر، حيث حاول التوفيق بين أشكال الحروف المستخدمة في الكتابة العادية وشكلها في الكتابة النافرة.