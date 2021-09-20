فاطمة كشري تعلن خضوعها لجراحة جديدة: «أحمد مكي ماسبنيش»

تستعد الفنانة فاطمة كشري لإجراء جراحة جديدة، خلال الأسبوع المُقبل، وذلك بشأن معالجة الخطأ الجراحي الذي تعرضت له قبل شهور، خلال خضوعها لعملية «فتاق».

وقالت فاطمة كشري، لـ«الوطن» إنها لا تزال تُتابع مع أحد الأطباء داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، الذي كانت تُعالج فيه قبل شهور، بعد صدور توجيه رئاسي بنقلها إلى هناك، قائلة: «دكتور هناك كويس جدًا بروح له كل أسبوع وبيتابع حالتي».

فاطمة كشري تكشف عن الخطأ الطبي من طبيبها السابق: ما زلت أعاني منه

وأضافت أنّ «الطبيب قال لي من الوارد إجراء جراحة جديدة الأسبوع المُقبل، حال عدم التئام الجرح القديم، الذي تسبب فيه الطبيب الذي كنت أتابع معه في البداية وأجرى لي عملية الفتاق، حيث أحدث لي خطأ جراحيا وما زلت أعاني منه حتى الآن».

وحرصت «كشري» على توجيه الشكر إلى الفريق الطبي المعالج لها، كونه يُتابع حالتها الصحية بشكلٍ مستمر، فضلًا عن توجيهها الشكر إلى الفنان أحمد مكي، قائلة: «مديرة أعمال أحمد مكي لسه بتكلمني لحد دلوقتي وبتسألني لو محتاجة حاجة.. كتر خيرهم.. هو وفنانين كتير مش سايبيني وبيسألوا عني باستمرار»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء واستعادة عافيتها بشكلٍ كامل.

تفاصيل الخطأ الطبي لـ فاطمة كشري

وكانت الفنانة فاطمة كشري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بدأت عندما ذهبت للمستشفى لإجراء عملية «فتاق»، وشعرت بعدها بألم شديد، واكتشفت أن الطبيب الذي أجرى العملية «نسي الشاش» في بطنها ما أدى لتدهور حالتها الصحية، ونقلها للمستشفى مرة أخرى.

وكانت آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال، ونور، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.