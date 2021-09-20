«هنداوي» تعلن تعاقدها على أعمال نجيب محفوظ وطرحها إلكترونيا مجانا

أعلنت مؤسسة هنداوي تفاصيل تعاقدها مع أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لنشر أعماله الكاملة عبر منصاتها الإلكترونية مجانًا، وستُتيح المؤسسة أعماله من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج، العامَ المقبل، لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب».

مؤسسة هنداوي تعلن تعاقدها على أعمال نجيب محفوظ رسميا

وقالت المؤسسة في بيان لها، أن هذا التعاقد يأتي انطلاقًا من رؤية مؤسسة هنداوي، ورسالتها التنويرية في تحقيق الريادة في إثراء المعرفة، وإتاحتها للناطقين باللغة العربية، في كل أنحاء العالم، واستكمالًا لنشر أعمال العديد من كبار المفكرين والأدباء، أمثال: طه حسين، يوسف إدريس، زكي نجيب محمود، فؤاد زكريا، حسن حنفي، عبد الغفار مكاوي، وغيرهم.

وأضاف بيان المؤسسة، أن مؤسسة هنداوي تأمل أن تعكس إصداراتُها دائمًا، تطلعاتِ القارئ العربي من أجل إثراء العقل، وقدح الذهن، وإشعال الفكر، بأفضل محتوًى عربيٍّ وعالمي، تأتيكم به عبر منصاتها الإلكترونية.

وكانت أم كلثوم نجيب محفوظ، أعربت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن سعادتها بالتعاقد مع مؤسسة هنداوي، بعد انتهاء تعاقدها مع دار الشروق، في النصف الأول من 2022.

نشر جميع أعمال نجيب محفوظ إلكترونيا

وأوضحت أم كلثوم أنها وقعت عقدًا مع مؤسسة هنداوي، لنشر جميع كتب والدها بصورة إلكترونية فقط، على أن يبدأ سريان التعاقد، ابتداء من مايو 2022، عقب انتهاء التعاقد مع دار الشروق، موضحة أن «هنداوي» حرصت على حقوق النشر الإلكتروني منذ مدة طويلة، وأنها كانت تؤجل التعاقد.

وأضافت أم كلثوم نجيب محفوظ: «تم الاتفاق على هذا التعاقد منذ فترة، حيث قدمت مؤسسة هنداوي عرضا مرضيا بالنسبة لنا، ولا أعرف لماذا يغضب البعض، فجميع أعمال نجيب محفوظ موجودة بالفعل على مواقع الإنترنت»، مشيرة إلى أن ذلك لم يؤثر على الورقي، وأتصور أن غضب البعض بسبب حصولنا على هذا المقابل المادي الجيد.