طارق شوقي يهنئ مدرسة الغريب بالفيوم لفوزها بمسابقة تحدي القراءة العربي

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، «مدرسة الغريب للتعليم الأساسي» بمحافظة الفيوم، بعد فوزها بلقب «المدرسة المتميزة»، في الدورة الخامسة من مسابقة تحدي القراءة العربي، في الحفل النهائي الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم.

21 مليون طالب يشاركون بمسابقة تحدي القراءة العربي

وتُعد مسابقة تحدي القراءة العربي، هي المبادرة القرائية والمعرفية الأكبر بين نوعها، لغرس ثقافة القراءة لدى النشء في الوطن العربي، وشارك في دورتها الخامسة أكثر من 21 مليون طالب عربي من 52 دولة، و96 ألف مدرسة، و120 ألف مشرف للقراءة.

وحصدت مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، على المركز الأول، متفوقة بذلك على 96 ألف مدرسة شاركت في التحدي هذا العام.