خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف وفيديو عن المواساة في القرآن

في إطار سلسلة الخطب الصوتية التي تقدمها وزارة الأوقاف منذ نحو شهر، فقد بثت الوزارة تسجيلا صوتيا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف والذي يحمل عنوان «المواساة في القرآن الكريم»، ومن المقرر تعميم موضوع الخطبة على الأئمة لأداءه الجمعة المقبلة 24 سبتمبر الجاري.

وكانت الوزارة قد أعلنت خطبة الجمعة المقبلة pdf في 3 صفحات، كما شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

ويعد التسجيل الصوتي الذي بثته الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هو الخامس من نوعه، إذ حمل عنوان «الخطبة الصوتية الخامسة» عن المواساة في القرآن الكريم، حيث سبقها 4 خطب صوتية حملت عناوين: «حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام»، كما أنه من المقرر أيضا ترجمتها إلى عدة لغات مكتوبة، فضلا عن ترجمة مسموعة، كما حدث في خطبة الجمعة الماضية عن حب الوطن والمشاركة في بنائه.

خطبة الجمعة القادمة pdf

وبخصوص نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf فقد أكدت الوزارة أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة، والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه وآلامه، وأوضحت أن المتأمل في كتاب الله عز وجل، يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل إن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه مواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه.

المواساة في القرآن الكريم

وواصلت الوزارة حديثا عن موضوع المواساة في القرآن الكريم بخصوص خطبة الجمعة القادمة قائلة: فهذا سيد الخلق (صلّ الله عليه وسلم) حين آذاه قومه ولاقى منهم الصدود والإعراض واساه ربه عز وجل، بقوله «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا»، أي: اصبر لقضاء ربك فيما حملك من رسالته، وفيما ابتلاك به من قومك، فإنك بأعيننا نراك ونحفظك، ونحوطك، ونحرسك.

وفيما يلي صورة من خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf: