الديهي: «حياة كريمة» أعادت توزيع الخدمات على القرى والمدن بعدالة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع «حياة كريمة» يُعد أضخم مشروع تنموي وتنمية مستدامة، يغير واقع أكبر قدر من البشر في العالم، حيث يستهدف تغير حياة 60 مليون مواطن، خلال 3 سنوات بتكلفة تصل لتريليون جنيه، موضحًا أن جميع قرى مصر تنقصها العديد من الخدمات في العديد من القطاعات، سواء المياه أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو المدارس.

توزيع الخدمات في القرى والمدن كان غير عادلا بنسبة 100%

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن توزيع الخدمات على القرى والمدن كان غير عادلا 100%، ويتم حسب نفوذ نائب البرلمان، وما يحدث الآن لم يكن أحد يحلم به، ولم يكن أي نائب أو أي مسؤول في مصر يحلم بأن يكون هناك مشروعا متكاملا لتغيير واقع جميع القرى المصرية دفعة واحدة في 3 سنوات فقط.

أمريكا تتحدث عن كوارث مالية محتملة

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن وزيرة الخزانة الامريكية تطالب الكونجرس الأمريكي برفع سقف الدين لتجنب الولايات المتحدة الوقوع في أزمة مالية تاريخية، موضحًا أن الحكومة الأمريكية تستدين بـ28.4 تريليون دولار، وتريد أن ترفع سقف هذا الدين، موضحًا أن الحكومة الأمريكية تحدثت عن الكوارث المالية المحتملة.

وتابع: «في حالة عدم رفع سقف الدين سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود، وتنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود»، مشددًا على ضرورة اهتمام دوائر المال والأعمال بهذه التصريحات ودراستها وتحليلها، متوقعًا أن يكون العالم مقدم على أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة أزمة كورونا وعدم تعافي الاقتصاديات الدولية، وارتفاع أسعار الغاز الغير مسبوق تاريخيًا، والتغيرات المناخية.