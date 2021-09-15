نشأت الديهي يرد على منتقدي عودة العلاقات المصرية مع قطر: لا عداء دائم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيرًا جديدًا، إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، ومن بينهم سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر، موضحًا أن وصول سفير قطر للقاهرة، يدل على أن مسار المصالحة مع قطر يسير في الطريق الذي رسمته الدولة المصرية.

الديهي عن المصالحة مع قطر: لا عداء دائم ولا حب دائم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن البعض ينتقد الإعلام المصري، عقب عودة العلاقات مع قطر، مشددًا على أن الهجوم على قطر وعلى فضائية «الجزيرة» القطرية لم يكن معركة شخصية، ولم يكن تقعير أو تحديب، والمواقف والمؤامرات كانت صحيحة ولكن لا عداء دائم ولا حب دائم.

الإعلاميون ليسوا أبطال سياسيين

وأشار الإعلامي، أن هناك مصالح دائمة ولا يوجد أي مصالح شخصية للإعلام سوى مع الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإعلاميين ليسوا أبطال سياسيين، معقبًا: «اللي شايف نفسه زعيم وبيقود الجماهير يروح يعمل حزب سياسي، مرحلة الزعامة السياسية عبر المنابر الإعلامية كانت في فترة معين كان بها فوضى عارمة وانتهت».

مرور 65 عاما على تولي المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشات الديهي، أن الرئيس السيسي، هنأ في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرشدين المصريين بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازًا تاريخيًا في سجل البطولات المصرية، وملحمةً لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة.

قناة السويس تنطلق من حالة نجاح لنجاح أكبر

وأضاف «الديهي»، أن اليوم يوم تاريخي من أيام الوطنية المصرية الخالدة، وهو يوم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبعد التأمين تم طرد جميع المرشدين الأجانب من الفرنسيين والانجليز، وتحمل المرشدين المصريين المسئولية، وراهن الفرنسيون والانجليز على أن المرشد المصري لن ينجح ولكنهم نجحوا في ذلك.

وتابع، أننا نحتفل اليوم بمرور 65 عامًا على هذه اللحظة والانجاز التاريخي، مشددًا على أن قناة السويس تنطلق من حالة نجاح لنجاح أكبر لتعبر عن نفسها كأهم شريان ملاحي في العالم دون منازع ودون منافس ولو كره الكارهون، وهي خارج إطار المنافسة.