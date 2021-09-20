مدرسة حكومية مصرية تتفوق على 96 ألف مدرسة على مستوى الوطن العربي

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فوز «مدرسة الغريب للتعليم الأساسي» بإدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، في مسابقة «تحدي القراءة العربي» هو أمر مُشرف، ويُستحق الاحتفاء بهذه المدرسة من الحكومة المصرية ووزير التعليم وتكريمها، لأنها استطاعت بإمكانيات بسيطة الوصول للمركز الأول من بين 96 ألف مدرسة على مستوى العالم العربي. ‏

مدرسة الغريب حصلت على لقب «المدرسة المتميزة» من بين 96 ألف مدرسة على مستوى العالم العربي

وأشار سالم إلى أن مدرسة الغريب حصلت على لقب «المدرسة المتميزة» في تحدي القراءة العربي، الذي يُعتبر أكبر مشروع عربي في هذا المجال، أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.

ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبرالعالم العربي، والمسابقة تبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى نهاية شهر مارس من العام التالي، ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي.

وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية، التي تُعقد في دبي سنويا في شهر أكتوبر.

المدرسة الفائزة ليست دولية أو خاصة ولكن حكومية

وقد كان الفوز من نصيب مدرسة تعليم أساسي حكومية، ليست دولية ولا خاصة، ودخلت المعترك الثقافي العربي، وصنعت مركزها الأول بكل جهد وجد وعمل.

يذكر أن الاحتفال بالمدرسة، جاء بحضور السيد عارف عبد الله، المستشار بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، وفريق عمل مشروع تحدي القراءة الدكتورة سمية سيد صديق، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم.

وقد أشاد السفير بالمدرسة وأبدى سعادته ومدى الإعجاب بأعمال المدرسة وحب الطلاب للقراءة لأن القراءة هي غذاء الروح.

وطالب مصطفى سالم، بضرورة الاهتمام بالقراءة في السن المبكرة بين الطلاب والاهتمام أيضا بالمدرسة الفائزة ومنحها تقديرا من الدولة.