محمود مسلم: على الصحفي أن يعلم أنه صاحب رسالة.. وألا يضحي بالبلد بسبب

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الصحفي يجب عليه أن يعلم جيدًا أنه صاحب رسالة، مشيرًا إلى أنه في فترة ما، كانت الناس في البلد تعاني من الإحباط، وهنا يأتي دور الصحفي، في إشاعة الأمل بين الناس.

يجب التركيز على المبادرات والنماذج الإيجابية

وأضاف «مسلم»، في لقاء مع برنامج «حتى لا تطير الأخبار» المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي علاء أبوزيد، أن الصحفي كما يركز على قضايا الفساد، يجب أيضًا أن يركز على النماذج والمبادرات الإيجابية، وليس شرطًا أن تكون هذه المبادرات حكومية، لكن قد تكون فردية، وهناك الكثير منها، يحتاج إلى تسليط الضوء عليه.

لا يجب أن نضحي بالبلد من أجل السبق الصحفي

وشدد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على أن هذا الأمر لا يعني نشر الكذب أو «إننا نقول الدنيا وردي»، وهي ليست كذلك، لكن من المهم إشاعة الأمل طوال الوقت، كما يجب الضرب على الفساد بكل قوة.

وأشار إلى أن هناك قضايا تخص الوطن كله، ولا يجب أن نضحي بالبلد من أجل السبق الصحفي، مثل حوادث الفتنة الطائفية التي وقعت في إمبابة منذ سنوات، فلو كُتب في الصحافة إن الضحية «مسلمًا»، أو «مسيحيًا» قد يعطي هذا الأمر مبررًا لمسلمين أو مسيحيين آخرين، للانضمام إلى المشكلة وهذا أمر لا يصح.