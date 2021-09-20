محمود مسلم: موسيماني مجتهد ومحظوظ لكن لديه مشكلات في اختيار التشكيل والتغييرات

حل الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفا على برنامج الإعلامي علاء أبو زيد «حتى لا تطير الأخبار»، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

وقال «مسلم»، إنه يشجع النادي الأهلي منذ الصغر، ويذهب لمشاهدة مباريات الفريق ومتابعتها باستمرار، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور السلبية، التي قد تكون سببا في ضياع درع الدوري هذا الموسم.

موسيماني شخص مجتهد ومدرب «مرزق»

وأوضح، أن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عليه ملاحظات عديدة، ولديه مشكلات كثيرة، ومن الممكن أن نُطلق عليه أنه شخص مجتهد ومحظوظ أو مرزق، «حتى لو حبيت أنتقد موسيماني على صفحتي، تلاقي ناس داخلة تقول بيكسب وبيجب نتائج»، موضحًا أن أبرز مشكلتين في موسيماني، هما التشكيل والتغييرات.

وأضاف «مسلم»، أن شخصية موسيماني مع اللاعبين ضعيفة للغاية، موضحًا في الوقت ذاته، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يُعاني أيضًا من مشكلات، «بصراحة.. سيد عبد الحفيظ لازم يتحاسب على اللاعبين اللي خرجوا من الأهلي وراحوا انضموا لبيراميدز»، مؤكدًا أن تصريحاته كانت تستخدم ضد شخص يهاجم النادي الأهلي باستمرار، «إحنا دلوقتي بنتكلم عن جو جديد مفهوش تعصب بعد ما الراجل ده مشي».

النادي الأهلي في حاجة لمدير كرة من جيل عماد متعب ووائل جمعة

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن النادي الأهلي في حاجة لمدير كرة من جيل عماد متعب ووائل جمعة، بحيث يكون أقرب للاعبين، مستنكرًا في الوقت ذاته، موقف سيد عبد الحفيظ في خروج لاعبين من الأهلي لبيراميدز، لافتا إلى طريقة مغادرة حسام عاشور التي وصفها بـ«المهينة» محملا الخطأ لسيد عبد الحفيظ، «رمضان صبحي طماع بلا جدل، بس ازاي الناس خرجت بالطريقة دي، إزاي حسام عاشور خرج بهذه الطريقة المهينة، كان كابتن الأهلي على مر التاريخ».