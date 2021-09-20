تجديد تكليف عبد الله حسن مساعدا لوزير الأوقاف للشئون الإدارية

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار إيمانها بالشباب، وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز، من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، قرارًا وزاريا، بتجديد تكليف عبد الله حسن عبد القوي إسماعيل، للعمل مساعدًا لوزير الأوقاف للشئون الإدارية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها له بكل التوفيق.

من هو عبد الله حسن؟

جدير بالذكر، أن عبد الله حسن ولد فى 21 نوفمبر عام 1987، بقرية العامرية الشرقية بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 2004/ 2005، والتحق بقسم الوثائق والمكتبات بكلية اللغة العربية بالمنوفية.

وتخرج عبد الله حسن، في كلية اللغة العربية فى 2009 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عين معيدا فى 2012، وحصل على درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة الإسكندرية في قسم المكتبات والمعلومات، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية.

وجرى انتدابه للعمل عضوًا لشؤون المتابعة في المكتب الفنى لوزير الأوقاف فى 2017، وقرر جمعة فى مارس 2018 تكليفه للعمل كمعاون وزير الأوقاف لشؤون المتابعة.

وعمل كمنسق وعضو اللجنة المختصة، بتنفيذ برنامج الوزارة داخل برنامج عمل الحكومة، والمسؤول الرسمى فى الوزارة عن التواصل مع المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية.