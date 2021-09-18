«وصف نصف المصلين بالمتطرفين».. «الأوقاف» تكشف تفاصيل إيقاف صبري عبادة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إنه تم اكتشاف مخالفات مالية وإدارية من هيئة التفتيش بمديرية أوقاف الإسماعيلية استدعت إيقاف الشيخ صبري عبادة من منصبه لحين انتهاء التحقيقات، موضحًا أن هناك مخالفات ينظرها القضاء حاليًا، كما أن التحقيقات جارية في واقعة الشيخ صبري عبادة التي حدثت خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد الإسماعيلية، وأعقبه حالة من الهرج داخل المسجد.

توجد مخالفات مالية وإدارية كبيرة في مديرية أوقاف الإسماعيلية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن وزارة الأوقاف تقف على مسافة واحدة من جميع الأئمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم إيقاف الشيخ صبري عبادة لما حدث من اللغط وإثارة الجمهور، وتسبب في غضب واستياء أهالي محافظة الإسماعيلية بعد وصف نصف المصلين بالمسجد بأنهم متطرفين، فضلًا عن مخالفات إدارية كبيرة اكتشفت بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

الشيخ صبري عبادة تطاول على المصليين ووصف البعض بالتطرف

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه لم يتسن لهم حتى الآن التعرف من تعدى عليهم الشيخ صبري عبادة، مبديًا في الوقت ذاته رفض الوزارة لنهج تعامل عبادة مع رواد المسجد، «هناك أقاويل كثيرة وشهود عيان يقولون إن الشيخ صبري تطاول على المصلين وقال اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ميصليش ووصف البعض بالمتطرفين».

كان على صبري عبادة انتقاء ألفاظه أعلى المنبر

وتابع أن الشيخ صبري عبادة خرج في مقطع فيديو وقال إن بعض الإخوان هاجموه لأنه تحدث عن الوطن والانتماء للوطن، لكن كان من الضروري أن يحتوي الشيخ «صبري»، المصلين وأن ينتقي المصطلحات التي يستخدمها أثناء الخطبة.