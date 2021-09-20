أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بالقرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2021 بهيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة، في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.

رئيس الهيئة يهنئ أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

وهنأ رئيس هيئة قضايا الدولة أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية في الحفاظ على المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن، والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وزير العدل يرحب برئيس قضايا الدولة والأعضاء

ورحب وزير العدل، في كلمته، برئيس الهيئة وأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، وأوضح أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية، إذ أنشئت عام 1875، وارتفعت قيمتها بجهد وفكر شيوخها، آملًا لها المزيد من التقدم.

وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها على أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، بضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكدًا على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.

حضور أداء اليمين القانونية لإعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

حضر أداء اليمين القانونية لإعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل، ومن هيئة قضايا الدولة: المستشار وحيد عوض، رئيس المكتب الفني، والمستشار رأفت شريف، الأمين العام، والمستشار إيهاب عبد الظاهر، الأمين العام المساعد، والمستشار شحته غانم، الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد، عضو المكتب الفني، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني، الأمين العام المساعد، والمستشار مي مروان، الأمين العام المساعد.