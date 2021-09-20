فيلم تسجيلي لـ«المهندسين» عن حسب الله الكفراوي «ابن البلد وزير الغلابة»

نشرت نقابة المهندسين فيلما تسجيليا قصيرا بعنوان «ابن البلد وزير الغلابة» عن حياة المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، نقيب المهندسين الأسبق، وذلك بعدما أقامت النقابة حفل تأبينه في مقرها مساء السبت الماضي، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ومندوب عن وزير الموارد المائية والري، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والعديد من الوزراء السابقين، وأسرة الراحل المهندس حسب الله الكفراوي.

فيلم تسجيلي عن المهندس حسب الله الكفراوي

وتناول الفيلم القصير تسجيلا صوتيا عن حياة المهندس حسب الله الكفراوي جاء فيه: «ابن البلد، وزير الغلابة، أبو المدن الجديدة، ألقاب عديدة لشخص واحد، إنه المهندس حسب الله الكفراوي، الذي تلقى المجتمع الهندسي المصري، وجموع أبناء الوطن بقلوب مكلومة يعتصرها الألم، نبأ وفاته، فهو يعد واحدا من أنزه واكفأ الرجال الذين جادوا بعطائهم لخدمة ورفعة شأن هذا الوطن خلال مسيرة حياته. 16 عاما هي المدة التي شغل خلالها منصبه كوزير للإسكان والتعمير، لقد أشرف على مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة، كما أسس بنك الإسكان والتعمير وميناء دمياط».

حسب الله الكفراوي انتُخب نقيبا للمهندسين عام 1991

وتابع: انتُخب المهندس حسب الله الكفراوي، نقيبا للمهندسين عام 1991، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، ومنها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، ووسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى، وأرقام وإنجازات وإسهامات عدة جعلت اسم المهندس حسب الله الكفراوي علامة مضيئة في تاريخ الهندسة المصرية الحديثة، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم المهندس حسب الله الكفراوي على أحد المحاور الجديدة بالقاهرة.

واختتم التسجيل الصوتي للفيلم القصير بقوله: «كما كان في مقدمة حضور تشييع جنازته المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، واللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، وداعا وزير الغلابة، وداعا شيخ المهندسين المصريين».