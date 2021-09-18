كلمات حب ورثاء في حفل تأبين حسب الله الكفراوي بنقابة المهندسين (صور)

أقامت نقابة المهندسين المصرية، تحت رعاية النقيب العام لمهندسي مصر، المهندس هاني ضاحي، حفل تأبين للراحل المهندس حسب الله الكفراوي، نقيب المهندسين الاسبق، وزير الإسكان الأسبق.

محلب أبرز حضور حفل تأبين المهندس حسب الله الكفراوي

وحضر حفل التأبين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومندوب عن وزير الموارد المائية والري، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والعديد من الوزراء السابقين، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأسرة الراحل المهندس حسب الكفراوي.

وألقى عدد من الحضور كلمات خلال حفل التأبين، الذي ابتدأها المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي للنقابة، بذكر نبذة عن السيرة الذاتية للوزير الراحل حسب الله الكفراوي، من خلال فيديو، وتوجه بالشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على إقامته حفل تأبين وزير الغلابة، كما تقدم بالشكر لجميع الحضور لتشريفهم حفل تأبين أبو المدن الجديدة.

وكان القاسم المشترك لجميع الكلمات هو التأكيد على نزاهة وكفاءة الراحل وأنه أيقونة المدن العمرانية الجديدة.

حفل تأبين حسب الله الكفراوي

من جانبه عبر المهندس هاني ضاحي عن سعادته بوجود هذا الجمع في ذكرى الأربعين لرمز وقيمة وقامة فى مهنة الهندسة، مستعرضا بعض النقاط المهمة في حياة المهندس حسب الكفراوي، موضحا أنه تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما، مشددا على أن عصره شهد العديد من الإنجازات، وأكبر شاهد على ذلك، المدن الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان ، والسادس من أكتوبر، و15 مايو.

وأكد نقيب المهندسين على أن المهندس حسب الله الكفراوي، كان شخصية حاسمة وذو فضل وعلم وصاحب أيادٍ بيضاء، وكان له تاريخ مشرف، لافتا إلى أن الكفراوي أضاف إلى خريطة التعمير والإسكان 6 مدن ساحلية أخرى، وكانت سيناء بالنسبة له الحلم، كونها تمثل البعد الأمني الإستراتيجي لمصر، وكان يرى ضرورة تنفيذ مشروعات كبرى وإستراتيجية بها.

ضاحي: الكفراوي استحق وصف وزير الغلابة بسبب إنشائه بنك الإسكان والتعمير

وأشار ضاحي، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوي، كان قيمة علمية وقامة وطنية، وحاسما وواضحا فى تعاملاته، وأطلق عليه وزير الغلابة، بسبب إنشاء بنك الإسكان والتعمير الذي كان عونا للفقراء في دعمهم للحصول على شقق سكنية، معبرا عن سعادته بتكليل نجاح المهندس حسب الكفراوي بإطلاق اسمه على أحد أهم المحاور المهمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا له ولدوره.

واختتم المهنس هانى ضاحى كلمته بدعوة الجمع الى التآلف والتكاتف لصالح المهنة، موجها أخلص التعازي لأسرة المرحوم المهندس حسب الله الكفراوي.

محلب: المهندس حسب الله الكفراوي ارتبط بكل المصريين

فيما عبر المهندس إبراهيم محلب، عن كامل تقديره لنقابة المهندسين لتكريمها الأسماء التي أثرت في المهنة، مقدما الشكر للنقابة لتنظيم هذا الحفل. وأشار محلب إلى أن اسم المهندس حسب الله الكفراوي، ارتبط بكل المصريين لأن الشعب المصري يفرز الصادقين وهو رجل صادق عفيف.

وكانت حياته مليئة بالنجاحات، فارتبط اسمه بالنجاحات بالجهد والعرق وإتقان مهنته، فالمدن الجديدة شاهدة على نجاحاته، مثل مدينة العاشر من رمضان، التي أصبحت أحد القلاع الصناعية في مصر. مشيرا إلى أنه لم يستمر طويلا محافظا لدمياط إلا أنه كان شاهدا على ميلاد أهم موانئ مصر الآن وهو ميناء دمياط.

وعظم محلب، من دور المهندس حسب الله الكفراوي، في نقابة المهندسين، التي كادت أن تخطف من بعض الجماعات، واصفا إياه بالأسد الذي تحمل الكثير للمحافظة على النقابة، وحمايتها من الاختطاف.

وأشار محلب، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوي، عندما ترك الوزارة لم يترك قلوب المصريين بل كان حبه يزيد ويترسخ فى قلوبهم.

واختتم محلب حديثه، بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق اسم الراحل المهندس حسب الله الكفراوي على أحد المحاور الهامة، موجها الحديث لأبناء المهندس حسب الله الكفراوى قائلا: «لقد ورثتم إرثًا كبيرا وهو الاسم، رحمه الله وجزاه الله خيرا لما قدمه لمصر والمصريين».

وفي كلمة ألقاها المهندس أحمد رشادـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الذي كان يسعده حضور فعاليات التأبين لولا ارتباطاته المفاجئة، أكد على أن جميع من يعمل في مهنة الهندسة يكن كل الحب والتقدير للقيمة والقامة صاحب الأيادي البيضاء شيخ مهندسي مصر المهندس حسب الله الكفراوي.

الكفراوي أول من فكر في إنشاء المدن الجديدة في مصر

كما أكد على أن الراحل الكبير، أول من فكر في إنشاء المدن الجديدة في مصر، حيث تحمل مسؤولية إنشائها وإعمارها، بالإضافة إلى إنشاء ميناء دمياط، أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط.

وأضاف أن المتابع لمشوار الراحل الكبير حسب الله الكفراوي يتأكد له أنه يستحق وعن جدارة التكريم وحصوله على العديد من الأوسمة محليًا ودوليًا، موجهًا تعازي وزير الموارد المائية والري، وتعازي ودعاء جميع مهندسي مصر لأسرة المهندس حسب الله الكفراوي.

ابن الكفراوي يشكر نقابة المهندسين

من جانبه، تقدم الدكتور عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي بالشكر والتقدير لنقيب مهندسي مصر، المهندس هاني ضاحي، ونقابة المهندسين على تبنيها إقامة حفل تأبين لوالده الراحل، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على حرصه على الحضور، كما وجه شكره الخاص للمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، بصفته نجل الراحل العظيم المهندس عثمان أحمد عثمان، الذي كان يترأس والده المهندس الكفراوي، الذي رشحه لخلافته في الوزارة نظرًا لجهده وكفاءته وإخلاصه.

الجانب الإنساني في حياة حسب الله الكفراوي

وفي كلمته، تناول الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بالنقابة، الجانب الإنساني من حياة الراحل المهندس حسب الله الكفراوي والمواقف الشخصية التي جمعت بينهما في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن الراحل الكبير كان مهمومًا بتعمير مصر، مستشهدًا بمدينة العاشر من رمضان، أحد أكبر قلاع مصر الصناعية بفضل رؤيته الجيدة للمستقبل.

كما قام المهندس الشاعر ياسر قطامش، بإلقاء قصيدة رثاء بعنوان «أستاذنا الكفراوي» رثى فيها المهندس حسب الله الكفراوي، معددًا صفاته الحميدة وكيف كان يتعامل مع المحيطين به.

وفي نهاية حفل التأبين أهدى نقيب المهندسين، درع النقابة للدكتور عبد العزيز الكفراوي، نجل المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، وشهادة تقدير لإسهاماته ودوره الوطني والتقط الصور التذكارية معه.

يذكر أن المهندس حسب الله الكفراوي، المعروف بـ«أبوالمدن الجديدة»، هو أحد أبرز وزراء الإسكان في العقود الأخيرة، وقد وافته المنية يوم الخميس الموافق 5 أغسطس الماضي، وحظى الكفراوي بالعديد من الألقاب خلال فترة توليه للوزارة، منها لقب وزير الغلابة، وأبوالمدن الجديدة، وشيخ المهندسين المصريين.