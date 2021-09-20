فريال عبد العزيز والجندي وياسمين على غلاف «إنجليزي 3 ثانوي»

تدريس أي لغة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، يشمل مجموعة من الأهداف، التي تنمي مهارات الطالب، وتؤهله جيدا لفهم اللغة أولا، والتعايش معها، وتطبيقها في حياته، ثانيا وثالثاً استفادة الطالب من النماذج الموجودة في مادة اللغة.

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع نماذج متميزة على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وتشمل فريال عبدالعزيز، الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، والتي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري، على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وياسمين يحيى مصطفى، الحاصلة على المركز الأول في العلوم والهندسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتميزها في البحث العلمي، وتشارليز ديكنز، وهو كاتب إنجليزي مشهور، وله الكثير من الأعمال الأدبية، وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، والحاصل على الفضية في أولمبياد طوكيو.

«نوال»: تدريس أي لغة هدفة تنمية مهارات الكتابة والقراءة والاستماع

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تدريس أي لغة، هدفه تنمية المهارات الأربعة، التي تتمثل في الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على تطوير المناهج التعليمية، لمواكبة احتياجات العصر وتنمية مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأضافت «نوال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إضافة صور لنماذج مشهورة، يجعل محتوى الكتاب مناسبا للطالب، طالما جاءت هذه الصور في مستوى المتعلم اللغوي.

«ماضي»: تحث الطلاب على التمسك بهذه الشخصيات والسير على نهجها في التميز

وكشف مدحت ماضي، معلم لغة إنجليزية، أن إضافة هذه الصور على غلاف الكتاب، تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على حث وتشجيع الطلاب على التمسك بهذه الشخصيات، والسير على نهجها في التميز.

وأضاف «ماضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعليم المقرر الدراسي، يشمل تحفيز الطالب على إنجاز بعض المهام، وتحقيق نجاحات مهمة له وللمجتمع، وهو ما فعلته هذه الشخصيات المؤثرة في المجتمع.