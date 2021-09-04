تُعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات حتى يوم 13 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من فحص جميع الأوراق التي تظلم فيها الطلاب، حيث أوضحت الوزارة، أن فحص أوراق التظلمات يتم يدويا وليس إلكترونيا، للتأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب وتصحيح جميع الأسئلة.

إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ستعلن حتى يوم 13 سبتمبر، موضحا أن التظلمات لا تنقص من الدرجات التي حصل عليها الطالب عند إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 تعلن 13 سبتمبر الجاري

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ستعلن إلكترونياً من خلال رابط التظلمات، مؤكدا أنه يتم فحص جميع الأوراق يدوياً في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن الطلاب تظلموا على ما يقرب من 2 مليون ورقة إجابة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تمت مجاناً لأول مرة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، لافتاً إلى أنه تم غلق باب التظلمات وجاري فحص الأوراق.

تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تنقص من درجات الطالب

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه يحق للطالب التظلم في أكثر من مادة، وفي حالة حصول الطالب على درجات يتم إبلاغه بها وإضافتها لمجموعه، ويتم على أساسها التقديم للجامعة، موضحة أن التظلمات لا تعني إعادة تصحيح الامتحانات.

وأضافت الوزارة، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تجاوزت الـ300 ألف تظلم في الشعتبتين العملية والأدبية، لافته إلى أن المركز القومي للامتحانات كثف من جهوده للانتهاء من فحص جميع التظلمات تمهيداً لإعلان النتيجة يوم 13 سبتمبر الجاري.