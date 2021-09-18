تعرف على استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

كشف الكتاب الدوري رقم 24 عن استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، موضحاً أنه يتم التأكيد على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة العمل على خلق بيئة مشجعة للطلاب، تسهم في تنيمة مهاراتهم وابتكارتهم من خلال تنفيذ كافة الأنشطة المدرسية بصفة دورية، مشدداً على ضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد تشمل تطعيم المعلمين والطلاب

وأضاف الكتاب الدوري الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الاستعدادات تمثلت في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في جميع الفصول المدرسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية وتوزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، فضلاً عن تطعيم جميع المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الصحة في كل محافظة.

استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد: تفعيل مجموعات التقوية

وشدد الكتاب الدوري، على الاهتمام بتفعل مجموعات التقوية في المدارس لجميع المراحل التعليمية المختلفة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور، وتخصيص وقت لأولياء الأمور للحضور في المدارس لمتابعة أبناءهم، بجانب تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والاستماع إلى مقترحاتهم بما يأتي بالنفع على العملية التعليمية.

تدريب المعلمين على طرق الشرح واستخدام التكنولوجيا

وأوضح، أن استعدادات وزارة التربية والتعليم ركزت على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب من خلال تهيئة المدارس جيداً وتدريب جميع المعلمين على المناهج الجديدة وطرق شرحها واستراتيجيات التعلم المختلفة، فضلاً عن كيفية استخدام التكنولوجيا في الشرح داخل الفصول المدرسية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالمنصات الرقمية بجانب الحضور الفعلي في المدارس.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أن الوزارة أعدت مناهج دراسية جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي ومطورة تعزز فهم الطالب، موضحاً أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022.