طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الماضي من استقبال طلبات التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إذ ينتظر الطلاب حاليًا نتيجة التظلمات، فضلًا عن كثرة البحث حول الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يتمّ الإعلان قريبًا عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي للطالب.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، فتحت باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة – القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية)، وأجرت اختبارات القبول للطلاب المتقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من يوم 15 أغسطس وحتى 18 أغسطس الماضي.

ووضعت الوزارة بعض الشروط لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).