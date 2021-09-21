هاني سلامة: كنت شقي في صغري ودخلت السوشيال ميديا بسبب حسابات مزيفة

قال الفنان هاني سلامة إنه وجد حسابات مزيفة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتضرر البعض منها، فاضطر إلى إنشاء حسابات على «السوشيال ميديا»، لافتًا إلى أنه بدأ بوضع بروموهات المسلسلات والأفلام وغيرها، وبعدها وضع خطة لتطوير حساباته، موضحًا أن الهدف هو غلق الطريق على الذين يزيفون حساباته، وأيضًا جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «سلامة»، في لقاء مع برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، الاثنين، أنه بدأ يكون فعالًا على حساب إنستجرام منذ فترة قريبة، ولذلك فهو متحفز قليلًا في النشر عليه، موضحًا أن هذا جزء من شخصيته، رغم أنه منذ صغره كان «شقيًا» جدًا، ولكن الآن أصبحت شخصيته مختلفة.

وتابع أنه سعيد بردود فعل الناس على عمله، ولقاءاته، وفي وقت سابق كان يسمع ويرى هذا الأمر على وجوه الناس في الشارع، ولكن حاليًا على «السوشيال ميديا» أصبح الأمر موجودًا بشكل متواصل.

وحل الفنان هاني سلامة ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة»، حيث تحدث عن حياته الشخصية ومسيرته الفنية.

تكريم هاني سلامة في مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

يذكر أن الفنان هاني سلامة كُرم الشهر الماضي في الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، التي أقيمت على مسرح سيد درويش بحضور عدد من الممثلين المصريين والعرب والأجانب، وشركات إنتاج سينمائي.

وحصل على التكريم كل من: النجم المصري هاني سلامة، وشركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين»، التي تعد من أوائل الشركات السينمائية، التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا، وعُرض «أفلام سكندريات» يوسف شاهين، وهي «اسكندرية ليه، اسكندرية نيويورك، اسكندرية كمان وكمان»، وأيضا فيلم «صراع في الميناء» كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.