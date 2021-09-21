واشنطن: إدارة بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المقبولين سنويا في البلاد

قالت الولايات المتحدة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المقبولين سنويا في البلاد إلى الضعف تقريبا عند 125 ألفا خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن إدارة بايدن ستتشاور مع وزارة الأمن الداخلي والكونجرس من أجل رفع الحد الأقصى الذي حدد عدد اللاجئين للعام الحالي عند 62500 شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأحالت الخارجية الأمريكية، تقرير بايدن بشأن القرار الرئاسي المقترح بشأن ‏قبول اللاجئين للسنة المالية 2022 إلى اللجان المعنية بالسلطة القضائية في مجلس النواب ومجلس ‏الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الخارجية الأمريكية تجدد التأكيد على التزام واشنطن ‏بإعادة توطين اللاجئين

وجددت الوزارة الأمريكية في بيان، التأكيد على التزام واشنطن ‏بإعادة توطين اللاجئين تماشياً مع التقليد الأمريكي الطويل المتمثل في توفير ملاذ آمن وفرصة للأفراد الفارين ‏من الاضطهاد.

وفي سياق آخر، تستأنف روسيا اعتبارا من الوم الثلاثاء، الرحلات الجوية مع العراق وإسبانيا وكينيا وسلوفاكيا،كما ستزيد من عدد الرحلات مع بعض الدول الأخرى، بما فيها قطر وتركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الروسية، علقت الرحلات الجوية من وإلى الخارج في مارس 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتنفذ الرحلات بين موسكو وبغداد مرتين في الأسبوع، وستكون هناك 12 رحلة إلى إسبانيا و6 رحلات إلى سلوفاكيا ورحلتان إلى كينيا في الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستأنفت روسيا حتى الآن، الرحلات الجوية مع 55 دولة، بينها مصر والإمارات وقطر وسوريا والسعودية وبريطانيا والمغرب وتركيا ولبنان والأردن والبحرين والولايات المتحدة وإيطاليا والهند وغيرها.