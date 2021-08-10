بالورود والأعلام.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الروسية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من روسيا إلى شرم الشيخ.

وكان في استقبال الوفد السياحي الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، واللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وقال الدكتور إسلام نبيل، إن الرحلة السياحية وصلت لمطار شرم الشيخ صباح اليوم، وعلى متنها 297 سائحًا، ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ 3 رحلات أسبوعيًا تابعة لمصر للطيران قادمة من روسيا.

وأكد مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن هذه الرحلة تعد أولى رحلات الطيران من روسيا لمطار شرم الشيخ، عبر خطوط الطيران الوطنية التابعة لمصر للطيران، وتستمر في تسيير 3 رحلات أسبوعيًا حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتزيد الرحلات خلال الموسم الشتوي، لكون منتجعات جنوب سيناء مشتى عالمياً.

وأشار إلى أنه تم الترحيب بالسائحين، وتقديم الورود لهم، وهدايا رمزية، وكتيبات تشرح أهم المعالم والمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومدن خليج العقبة السياحية.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه الملونة، ورفع الأعلام المصرية والروسية، وتزينت صالة الوصول بأعلام دولتي مصر وروسيا، ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر على أرض مدينة السلام شرم الشيخ.

كما تم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية على أعلى مستوى، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وفقًا للتدابير التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا.

والتزم جميع الزائرين والمسافرين بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها تقديم نتيجة اختبار (pcr) سلبي، ومتضمناً code) QR)، قبل الوصول بـ72 ساعة، وأيضًا قبل موعد المغادرة.

كما يجري إنهاء الإجراءات داخل المطار في مرونة ويسر، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، مع الالتزام بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة المطار، وقياس درجة الحرارة، وضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرضى، وتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، ويفضّل استخدام الوسائل الإلكترونية خلال إنهاء الإجراءات، والتقليل من التعامل المباشر، والسماح بمسافة آمنة بين الوافدين، من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات، وإصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، وتحرص إدارة المطار على توفير المعقمات، وتطهير المطار بالكامل كل 3 ساعات، إضافة إلى تطهير عربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، والسماح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية، ومعقمات الأيدي في ما لا يزيد على 100 مللي، إضافة إلى تنظيم حركة الركاب في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب.