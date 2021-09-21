الرئيس التونسي: إجراءات الطوارئ ستظل سارية في البلاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الإثنين، إنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات وإنه وضع قوانين انتقالية بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف سعيد، في كلمة التي ألقاها من أمام مقر محافظة «سيدي بوزيد»- وسط البلاد- وسط جمع من التونسيين، إن هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب وسيتم وضع مشروع انتخابي جديد.

رئيس تونس: الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول

وأوضح سعيد: «ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا بالدستور ونص الدستور»، وأضاف رئيس تونس: «ليسمع العالم كله، الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتم المساس بأية حرية».

«سعيد»: هناك من دفع المليارات في عدد من الدول الغربية للتشويه بل حتى الاغتيال

وفي سياق متصل، أشار سعيد، إلى أن الخطر على البلاد لم يكن داهما لأسباب داخلية فحسب، بل كانت هناك أسباب خارجية، واعلن الرئيس التونسي، أن هناك من دفع المليارات في عدد من الدول الغربية للتشويه بل حتى الاغتيال، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس تونس، أنه حر بين الأحرار وما تواجده اليوم بسيدي بوزيد إلا تأكيد لأنه حر بين الأحرار، في رد على تصريح النائب المجمد صافي سعيد الذي قال فيه إن «سعيد معزول وسجين في قصر قرطاج»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون، شقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيد، في تدوينة على مساء أمس الاثنين، أن استمرار الإجراءات الاستثنائية، يتطلب وضع أحكام انتقالية ولكن لا يعني بالضرورة تعليق الدستور.