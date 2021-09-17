الرئيس التونسي ينفي منع المواطنين من السفر: المروجون يريدون الافتراء

قرار جديد أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما يخص شروط السفر إلى الخارج حيث كلّف رضا غرسلاوي، المسؤول بتسيير وزارة الداخلية، بألا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش، ونفى قيس سعيد أنّ يكون هناك إضافة لشروط السفر إلى الخارج.

سوء المعاملة هو تحريض لا أساس له من الصحة

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية فإن الرئيس التونسي قيس سعيد قد استكمل قراره فيما يتعلق بشروط السفر إلى الخارج بأن شدد أن يتمّ تنفيذ ما أمر به في ظل الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج دون أي خرق لتلك القواعد، وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ما يتم ترويجه من سوء المعاملة هو افتراء وتحريض لا أساس له من الصحة، وقال إنّ ذلك صادر ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء لبث الفتنة في البلاد.

الرئيس التونسي يشكر رجال الشرطة على جهودهم

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه شكره لجميع أعوان الشرطة والديوانية في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية للجمهورية التونسية، وذلك مقابل الجهود التي يبذلونها في سبيل تقديم المذنبين للقضاء وذلك في حال كان الشخص محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة وواجبة النفاذ.

منظمة العفو تدعو إلى رفع حظر السفر عن عدد من المسؤولين التونسيين

وبحسب موقع «فرانس 24» فإن منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق وتحديداً أواخر شهر أغسطس الماضي الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إنهاء قرارات حظر السفر على عدد من المسؤولين التونسيين واصفة ذلك الحظر بأنه «خارج الأطر القضائية»، جاء ذلك عقب يومين من تمديد «سعيد» تعليق البرلمان حتى إشعار آخر.