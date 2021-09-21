فيديو يظهر موهبة عمرو عبدالعزيز: قلد 11 فنانا باحترافية عالية

نشرت الصفحة الرسمية لفرقة «أيامنا الحلوة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو من بروفات الفرقة، ويظهر فيه عدد من أعضاء الفرقة والفنان الكوميدي عمرو عبدالعزيز والذي شارك بوصلة تقليد للفنانين، بقدرة رائعة على تقمص شخصيات عدد من الفنانين.

وبدأ عمرو عبدالعزيز بتقليد الفنان الراحل سمير غانم، كما قلد الفنان لطفي لبيب والفنان الراحل حسين الشربيني والفنان سامي مغاوري والفنانة سهير البابلي والفنان عبدالله مشرف والفنان الراحل حسن حسني والفنان الراحل يوسف داوود والفنان محمد صبحي والفنان عادل إمام والفنان الراحل صلاح ذو الفقار والفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ومر عمرو عبدالعزيز بوعكة صحية خلال الفترة الماضية ورفض الإعلان عن تفاصيلها، لافتًا في تصريح لـ «الوطن»: أنه يتعرض لأحلام سيئة في الفترة الأخيرة، مضيفا: «هناك حلم سيئ جدًا باحلمه بقالي فترة، بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة.. ولظروفي الصحية غير المستقرة من فترة، واللي لم ولن أتحدث عنها، ولا يعلم أحد شيئًا عنها سوى أهلي والمُقربين جدًا مني».

وأضاف: «أرجو من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد أو بدون قصد أن يسامحوني، ومايزعلوش مني لو كنت أخطأت.. وأكيد أنا أخطأت لأني بني آدم بشر مش ملاك.. وخايف أمشي وحد شايل مني، ولو حتة صغنونة كده في قلبه».

ويواصل الفنان عمرو عبدالعزيز المشاركة في مسرحية «أبوالعربي» التي يقوم ببطولتها الفنان هاني رمزي، ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي، وليلى عز العرب وداليا البحيري وعدد آخر من الفنانين والمسرحية من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.