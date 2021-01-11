عمرو عبدالعزيز: ضيعت 4 سنين بأداب مسرح في مقابل تشغيل شباب دون دراسة

عبر الفنان عمرو عبدالعزيز عن استيائه من إتاحة الفرصة لعدد من الشباب الجدد الغير دارسين للفن، ولكن لديهم متابعين علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب «عبد العزيز» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «لاحظت فى الفترة الأخيرة أن فى ولاد و بنات ماشاء الله عليهم كلهم أول مرة يقفوا قدام كاميرا واخدين مساحات أدوار محترمة».

وأضاف: «أقسم بالله العظيم 3 لو موهوبين كنت أول واحد هاقول برافو وعيال جامدة وتستاهل.. لكن المصيبة بجد أنهم ولا سمعوا ولا يعرفوا حاجه عن التمثيل حتى في الراديو».

وتابع: «سألت أهل الخبرة فى الميديا بقولهم مين دول لقيتهم بيقولولى رد غريب جدا ده أو دى عندهم 2 مليون أو 3 مليون متابع عن الإنستجرام.. أنا تنحت للحظة كده.. قولت تمام وبعدين بس كده.. فزعلت قوى أني ضيعت 4 سنين من عمري بدرس أداب مسرح قسم تمثيل وإخراج واتخرجت أول دفعتي.. طب ما كنت دخلت بقى أي حاجه فى أي حته وأخدت كورسات فى كيفية تكبير وتضخيم و تعليه المتابعين على الإنستجرام وريحت دماغي».

آخر أعمال الفنان عمر عبدالعزيز

وكان أخر أعماله الفنية مسلسل «الأخ الكبير»، حيث تدور الأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي «محمد رجب» مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

عمرو عبد العزيز فنان مصري بدأ حياته الفنية في مسرح المدرسة عندما قرر إخراج مسرحية «الأسد ملك الغابة» وهو ما يزال في المرحلة الإعدادية، وعقب انتهاء المرحلة الثانوية حاول الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

إلا أنه فشل في تحقيق ذلك فالتحق بكلية الآداب جامعة 6 أكتوبر قسم تمثيل ومسرح وتخرج منه بترتيب الأول علي دفعته، وقد قدم خلال الدراسة العديد من الأعمال التراثية وظهر في العديد من الأدوار الصامتة، حتي جاءته الفرصة ليقدم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية علي أحد القنوات الفضائية.

تعرف عليه الجمهور وعبر إلى عالم الفن عن طريق المخرج سعيد حامد الذي اختاره ليقدم دوراً في فيلم «حمادة يلعب» ثم «عودة الندلة»، ثم رشحه المنتج محمد السبكي ليشارك في فيلم «أيظن»، إلى أن شاهده الفنان عادل إمام في إعلانات الفيلم فطلب مقابلته وأسند له دورا في «مرجان أحمد مرجان».

وعقب هذا انطلق عمرو نحو النجومية بالعديد من الأفلام والمسلسلات المميزة مثل «نونة المأذونة، باب الخلق، العقرب، العراف» وغيرهم من المسلسلات الناجحة، كل هذا إلى جانب إبداعه في برنامجه المميزة «حفيظة شو».