الفنان عمرو عبدالعزيز يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

أثار الفنان عمرو عبد العزيز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار الجدل على السوشيال ميديا بشأن مرضه خلال الفترة الأخيرة، رافضاً الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية.

عمرو عبدالعزيز يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

وقال عمرو عبد العزيز لـ«الوطن» إنه بصحة جيدة، ولا داعي للقلق، موجّهاً الشكر لكل من سأل عنه من الجمهور وزملائه في الوسط الفني.

وتحدّث عبدالعزيز عن تزايد حالات الموت المُفاجئ، قائلاً: «خايف أمشي وحد شايل مني ولو حتة صغنونة كده في قلبه»، مضيفاً «نظرًا لعدة أحداث بتحصل ورا بعض.. أولًا حالات الموت المفاجئ اللي حصلت مؤخرًا -اللهم أجرنا جميعًا من موت الغفلة- لكتير من الشباب والكبار اللي ناموا وماصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهومش».

وأشار إلى تكرار تعرضه لأحلام سيئة في الفترة الأخيرة، موضحاً: «هناك حلم سيئ جدًا باحلمه بقالي فترة، بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة.. ولظروفي الصحية غير المستقرة من فترة، واللي لم ولن أتحدث عنها، ولا يعلم أحد شيئًا عنها سوى أهلي والمُقربون جدًا مني.. أرجو من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد أو بدون قصد أن يسامحوني، ومايزعلوش مني لو كنت أخطأت.. وأكيد أنا أخطأت لأني بني آدم بشر مش ملاك.. وخايف أمشي وحد شايل مني، ولو حتة صغنونة كده في قلبه».

عمرو عبدالعزيز في مسرحية أبوالعربي

يواصل الفنان عمرو عبدالعزيز المشاركة في مسرحية «أبوالعربي» للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيري ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي، وعدد آخر من الفنانين والعرض من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وتمثل مسرحية «أبوالعربي» بماثبة عودة للفنان هاني رمزي بعد غياب نحو 18 عاماً عن آخر عروضه المسرحية «كده أوكيه»، والتي قدّمها عام 2002 مع منى زكي وأحمد السقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.