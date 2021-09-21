بسبب أزمة الوقود.. لبناني يتنكر في زي امرأة لـ«تفويل» سيارته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص تنكر في زي امرأة لتزويد سيارته بالوقود في لبنان، حيث تخصص إحدى محطات الوقود يومًا للنساء لـ«تفويل» سيارتهن بالبنزين، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة في الوقود.

ويظهر في الفيديو سيارة وقد وصلت لمضخة التموين، وبدأ العامل في ملء خزان السيارة بالبنزين ليكتشف أحد الحضور أن السائق رجل يرتدي باروكة ويتنكر في زي امرأة للحصول على البنزين، ليعلن ذلك للحضور الذين هرعوا لسيارة الرجل وقابلوا الموقف بالضحك والسخرية ومحاولة التأكد من كونه رجلا بملامسة جسده.

ويعاني لبنان من أزمة في الوقود في الوقت الذي استعان فيه «حزب الله» اللبناني بالوقود الإيراني، حيث جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة، زعمت طهران أنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد، وحملت ناقلة الوقود إلى سوريا قبل نقله إلى لبنان، بينما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي هذه الخطوة بأنها انتهاك لسيادة لبنان.

وقال ميقاتي في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، إنه حزين على انتهاك سيادة لبنان، مؤكدًا أنه ليس لديه خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، دخلت مجموعة ناقلات جديدة تحمل وقودا إيرانيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية، لبنان عبر منطقة الهرمل الواقعة شمال سهل البقاع، وهي منطقة يسكنها بشكل رئيسي عدد كبير من مناصري «حزب الله».