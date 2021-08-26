مهرجان لبناني يختار محمد رمضان سفيرا للشباب العربي

نشر الفنان محمد رمضان صور وفيديوهات من حفل حصوله على جائزة سفير الشباب العربي بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر خاصية «استوري» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «رمضان» الذي طار للبنان على متن طائرة خاصة بصحبة ابنه علي: «لبنان دايما منورة بشعبها الغالي القوي ونستمد منه حب الحياة والشجاعة»، مضيفا في أجزاء مقتطعة من تكريمه: «أنا الحمد لله درست معهد فنون مسرحية وأعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا».

وأوضح محمد رمضان: «أنا دوري الأول إن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوف فيها المسلسل».

وتوفيت منذ أيام والدة زوجة الفنان محمد رمضان، وتلقى عزاءها مساء الأحد الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير، أبرزهم مصطفى كامل وعصام كاريكا وأحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين.

ويعتبر عزاء «حماة» الفنان محمد رمضان، هو أول ظهور للفنان أحمد فهمي والأول معا، بعد أزمتهما الأخيرة، بسبب قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الفنان محمد رمضان قد أحيا منذ أيام حفلا غنائيا كبيرا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة بالإضافة إلى تقديمه استعراضا مع كل أغنية، وأيضا ظهوره بملابس مختلفة، وخلع معطفه الذي كان يرتديه خلال الحفل.

وعلق «رمضان» على الحفل بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «من أقوى حفلة في الساحل، الحمد لله ثم شكرا بلدي الغالية مصر، شكرا جمهوري، شكرا لكل القائمين على الحفلة».