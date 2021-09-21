عمرو دياب ينشر بوستر أغنيته مجددا بعد تعديل الخطأ الإملائي

طرح الهضبة عمرو دياب بوستر أغنيته الجديدة «أذواق» بعد تعديل الخطأ الإملائي الذي ظهر في البوستر الأول، حيث وجد خطأ إملائي في البوستر الدعائي للأغنية وتم كتابة كلمة «أزواق» بحرف «ز» وهي من المفترض كتابتها «أذواق» بحرف «ذ».

وكانت «الوطن» نشرت منذ قليل، خبرا أشارت فيه للخطأ اللغوي الذي وقع فيه مصممو البوستر، قبل أن يستجيب الفنان ويعدِّل هذا الخطأ.

ونال البوستر تعليقات عديدة من الجمهور بسبب حرف «ز» ليتم تعديل البوستر بعد ساعات من طرحه.

عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص»، ومن المقرر أن يقدم خلال الفترة المقبلة باقي أغنيات ألبومه الجديد الذي يجهز له.

خط أزياء عمرو دياب

تعاقد المطرب عمرو دياب مؤخرًا على تصنيع وتسويق منتجات تحمل علامته التجارية «34»، ومن المُقرر أنّ تشمل الخطة إنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس والنظارات الشمسية والطبية، وكذلك إكسسوار ومنتجات جلدية.

وقال عمرو دياب في بيانٍ صحفي، إنّ «الجيل الجديد هو أول اهتماماتي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار اقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية».

أغنية «أحلى ونص»

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «أحلى ونص»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

لو على اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو على اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل أوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونصمبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص