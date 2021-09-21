خطأ إملائي في البوستر الدعائي لأغنية عمرو دياب الجديدة

طرح منذ قليل المطرب عمرو دياب، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «أذواق» والمقرر طرحها خلال أيام.

ولوحظ وجود خطأ إملائي في البوستر الدعائي للأغنية حيث كتبت «أزواق» بحرف «ز» وهي من المفترض كتابتها «أذواق» بحرف «ذ».

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص»، ومن المقرر أن يقدم خلال الفترة المقبلة باقي أغنيات ألبومه الجديد الذي يجهز له.

حفلات عمرو دياب

وقدم الهضبة عمرو دياب مؤخرا حفلاًت غنائية ناجحة في الساحل الشمالي وقدم ما يقرب من 30 أغنية من بينها «يا أنا يا لا، وبتهزر، ويا أجمل عيون، وده لو اتساب وبحبه، وقدام مرايتها، ويوم تلات، وراجعين، ومتخافيش، ويدق الباب» وقد رفعت هذه الحفلات شعار كامل العدد.

خط أزياء عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لاقتحامه لعالم الموضة والأزياء بإطلاق خط أزياء يحمل اسم «34»، منذ فترة، ومن المقرر طرحه بالأسواق قريبا.

ونشر الهضبة عمرو دياب منذ أيام صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «انتظرو خط أزياء 34 قريبا».

ومن المقرر أن يطرح خط الأزياء في جميع أنحاء العالم، وتتضمن مجموعة أزياء عمرو دياب أكثر من 100 منتج تحت علامته التجارية «34»، ويتعاون فيها مع شركتين تم الاتفاق بينهما وبين الفنان الكبير لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل علامته التجارية «34».

وتشتمل الخطة على إنتاج أكثر من 100 منتج بما في ذلك الملابس والنظارات الشمسية والطبية، بالإضافة إلى خط إنتاج كبير للإكسسوارات والمنتجات الجلدية.وقد طرح الهضبة العام مؤخرا برفيوم رجالي يحمل اسمه وقد لاقى البرفيوم رواجا في عدد كبير من الدول العربية.