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وعد بطرح «قال فاكرينك».. عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالقاهرة

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محمود الرفاعى
10:32 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
عمرو دياب

عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا خاصا في القاهرة، وقدم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور.

كما قدم «الهضبة» ميدلي بأشهر أغنياته القديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وخطف الأنظار بإطلالته الكاجوال واللوك الجديد الذي ظهر به.

عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص»

كما وعد جمهوره خلال الحفل بطرح أغنية «قال فاكرينك» التي اعتاد طيلة السنوات الماضية تقديمها بالغناء الحي في الحفلات، رافضا فكرة تقديمها في الألبومات.

عمرو دياب يشدو بـ«قال فاكرينك» من جديد

وكان الشاعر بهاء الدين محمد قد علق على الأمر عبر صفحته الرسمية بتويتر قائلا «هو أنتم لسه عايزينها تنزل؟ هي مش بتتغنى في الحفلات ونجحت خلاص، أنتم بجد تستاهلوا تتحبوا وتستاهلوا نعمل كل اللى ممكن يسعدكم علشان أنتم أحلى جمهور».

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص».

ومن المقرر أن يقدم خلال الفترة المقبلة باقي أغنيات ألبومه الجديد الذي يجهز له.

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