نائب ببرلمان الأردن يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب بسبب «قيم المجتمع»

طالب النائب الأردني عن محافظة العقبة، حسن الرياطي، وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الاثنين، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

النائب الأردني: الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية

وقال النائب، في بيان رسمي، إن الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها، بحسب حسن الرياطي.

وحمل الرياطي الحكومة الأردنية مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن، وفقًا للبيان.

وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل، إن جميع تذاكر الحفل نفدت في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).

وأثارت هذه الأرقام حفيظة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنه مبالغ فيها، وقال البعض إن الأسعار الباهظة لا تتفق والحالة المعيشية لكثير من الأردنيين.

وفي هذا الاتجاه، اعتبر البعض التعليقات الساخرة أن هذه الحفلة قد تدفع السلطات لزيادة الضرائب، بما أن «لدى الأردنيين الكثير من الأموال لينفقوها على الحفلات».

وقال بعض رواد مواقع التواصل إن الحفل يناقض الإجراءات الاحتزازية من فيروس كورونا.

وفي المقابل، أكد آخرون أن الأمر حرية شخصية، فلكل شخص مطلق الحرية في اختيار ما يناسبه، علاوة على أن بعض المغردين شددوا على أن حفلات عمرو ياب مناسبة للفرح، وهو ليس بغريب على الأردن الذي يقيم فيه حفلات منذ نحو 30 عاما.

وذهب البعض إلى التأكيد أن للحفل جوانب إيجابية لم يرها المنتقدون، مثل تنشيط السياحة في الأردن.