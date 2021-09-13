التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة استهدفت السعودية

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، أنه تمكن الخميس الماضي من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة عن طريق إسقاطها، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة «آر تي» الإخبارية، وتعد تلك الطائرة هي الثالثة المفخخة التي يتم تدميرها، عقب إطلاق الحوثيين لها، تجاه مدينة خميس مشيط، الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إنّهم تمكنوا من إحباط محاولات المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى استهداف المدنيين، كما كشف التحالف الأربعاء الماضي، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، وإسقاط الطائرة المفخخة يوم الخميس، ليرتفع عدد الطائرات التي دمرها التحالف العربي إلى 3 طائرات، جميعها أُطلقت من الأراضي اليمنية صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

هجمات الحوثيين تستهدف المدنيين ومواقع عسكرية ونفطية

وأشار التحالف إلى أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي، وذلك لاستهدافه المدنيين والأعيان المدنية، وأضاف التحالف: «محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين».

يذكر أنّ القوات التابعة للحوثيين، نفذّت هجمات متكررة، مستخدمة طائرات مسيرة مفخخة، استهدفت مواقع عسكرية ونفطية جنوب السعودية، وقالت الرياض إن تلك الهجمات من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر.

التحالف أحبط هجوما بالصواريخ الباليستية

وفي السياق ذاته، أكّد وزير الخارجية السعودي، الأحد الماضي، أنّ المملكة لن تتردد بالرد على اعتداءات الحوثيين من اليمن بالشكل المناسب، وذلك بعدما أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، السبت الماضي، عن استهداف منشآت تابعة لشركة «أرامكو»، وقواعد عسكرية في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية للسعودية، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وبحسب قناة «الإخبارية» فإن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، قد أحبط هجوم بالصواريخ الباليستية على المنطقة الشرقية للمملكة.