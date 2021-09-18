سقوط قتلى في صفوف الحوثيين إثر معارك مع الجيش اليمني في البيضاء

قال الجيش الوطني اليمني، أمس الجمعة، إن قواته أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إثر معارك في محافظة البيضاء الواقعة وسط البلاد، وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقع «26 سبتمبر»، أن قوات الجيش خاضت معارك شرسة ضد مجموعات من الحوثيين في جبهة ناطع شمال البيضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الدفاع اليمنية، إلى كسر هجوم للحوثيين في جبهة ناطع، وسقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح.

وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب أعمال قتل جماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها

من جانبه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الجمعة، الحوثيين، بارتكاب أعمال قتل جماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي، مشيرا لقرار الحوثيين، امس الجمعة، بإعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، محذرا من تبعات القرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحمل الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة المحكوم عليهم بعد اخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في أحد المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أن أحدهم طفل.

وزير يمني: ما يقوم به الحوثيون استنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين

وأضاف الإرياني، أن أوامر القتل التي أصدرها الحوثيون بحق المدنيين الـ9، جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبرا أن ما يقوم به الحوثيين استنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الارهابية: «القاعدة-داعش» في مناطق سيطرتها.

ووجهت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، خطاباً الى مجلس الأمن الدولي حول جريمة الحوثيين في ميناء المخا، وقالت في خطاب سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي لمجلس الامن، إن هذا الهجوم الحوثي نُفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف الحكومة اليمنية، ان ذلك ما هو إلا مثال آخر على استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعرض ميناء المخا، السبت الماضي، لهجوم من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من دون طيار أثناء زيارة وفد حكومي من وزارة النقل، فيما لم يخلف الهجوم خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت صحيفة «البيان» الإماراتية، إن القصف استهدف مخازن الأغذية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة اليمنية في الميناء، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها واحتراق ما بداخلها من مواد غذائية مخصصة للأسر الفقيرة والنازحين.