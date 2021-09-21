باحث بـ«طب نيويورك»: 5 فئات مطالبة بتلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور وليد شوقي، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قررت رفض عرض شركة فايزر بمنح جرعة ثالثة للقاح كورونا لمن حصل على جرعتي تطعيم، موضحا أن المنظمة حددت شروطا وضوابط لمن يستحقون الحصول على الجرعة الثالثة وليس بشكل مطلق.

الجرعة الثالثة لـ لقاح كورونا

وأوضح شوقي، في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «استشارة طبية»، أن المنظمة قررت عدم منح الجرعة الثالثة للقاح كورونا إلا للفئات التالية:

1- من هم أكبر من 65 سنة.

2- مرضى الأمراض المزمنة المعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا ويحددها الطبيب.

3- مرضى السكر.

4- مرضى الضغط.

5- مرضى السمنة المفرطة.

منظمة الغذاء الأمريكية

وأوضح الدكتور وليد شوقي أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قررت عدم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن أصغر من 65 عاما لأن الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح بعد الجرعة الثانية كافية للحماية وهو ما تم اثباته على أرض الواقع، كما أن هناك عوامل حماية أخرى بالإضافة إلى الأجسام المضادة، فضلا عن أنه تبين أيضا أن استجابة كبار السن من هم فوق 65 عاما لانتاج الأجسام المضادة أضعف من صغار السن.

ورأت المنظمة بحسب ما ذكره شوقي أنه من الأفضل توفير الجرعات لمن لم يحصل على التطعيم من الأساس لكي ننتهي من هذا الوباء وهذا كان جزء من توصيات المنظمة، وتابع قائلا إن «المنظمة الأمريكية ترى أن صغار السن عندهم حماية كبيرة بعد الحصول على لقاح كورونا على جرعتين كما أننا لا نريد ادخالهم في أعراض جانبية من أي تطعيم، وبالتالي يحصل على الجرعة الثالثة من هم أكبر من 65 سنة وعدى عليهم 6 شهور سيحصلون على الجرعة الثالثة».

وكان خبراء من منظمة الصحة العالمية، كشفوا عن أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غير ضرورية في الوقت الحالي، فيما أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الجرعات الحالية كافية للحماية ضد المرض الشديد والوفاة الناتجة عن الفيروس.

وحسبما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة توفر حالياً حماية كافية دون الحاجة لجرعات إضافية.