الفئات التي يسمح لها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أوصت دراسة في مركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإذن الاستخدام الطارئ لجرعة معززة من لقاح «فايزر» للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 الحاد، وذلك بعد ستة أشهر من حصولهم على أول جرعتين، الأمر الذي رفضته اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تأثير الجرعة الثالثة على جهاز المناعة

أعرب أعضاء اللجنة عن شكوكهم حول سلامة الجرعة المنشطة لدى البالغين الأصغر سنًا والمراهقين، واشتكوا من نقص البيانات حول سلامة الجرعة المنشطة وفعاليتها على المدى الطويل، مؤكدين أن عملية تطعيم بالجرعة الثالثة جرى التعجيل بها دون إجراء مزيد من الدراسات التي أثبتت فعاليته دون وجود آثار جانبية يمكن أن تؤثر على صحة العديد من الفئات العمرية.

ووافقت اللجنة اللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الإمريكية بشكل غير رسمي أن يحصل الأشخاص فوق سن 65 عاما، والأشخاص العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولكن لابد من إجراء مزيد من الدراسات والرجوع للجنة اللقاحات للبث في الأمر.

اعتماد «فايزر»على قياسات الأجسام المضادة دون النظر للآثار الجانبية

وقال فيل كراوس، نائب مدير مكتب أبحاث ومراجعة اللقاحات التابع لإدارة الغاذاء والدواء، إن شركة فايزر اعتمدت بشكل كبير على قياسات الأجسام المضادة عند إعطاء الجرعة الثالثة، دون النظر إلى الجوانب المهمة الأخرى للاستجابة المناعية، موضحة أن فعالية اللقاحات تنخفض خلال فترة معينة من التطعيم.

وأضاف «كراوس» في اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، أن إحدى المشكلات في هذا الأمر هي أن الكثير من التجارب التي جرى تقديمها، والتي تجرى مناقشتها اليوم لم تخضع لمراجعة النظراء أو من قبل إدارة الغذاء والدواء.

دراسة: مناعة الناس يمكن أن تتضاءل بالفعل من اللقاحات

بينما قال الدكتور ويليام جروبر، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير السريري للقاحات في شركة فايز، إن العديد من الدراسات تشير إلى أن مناعة الناس يمكن أن تتضاءل بالفعل، وأن إعطاء جرعات معززة يعيد تلك المناعة أحيانا إلى مستويات أعلى، مما شوهد في البداية التطعيم بعد الجرعتين الأولى والثانية.