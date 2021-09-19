الصحة: تخصيص رابط لحل مشكلة تأخر رسالة موعد الحصول على لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.

رابط حل مشكلة تأخر رسالة تحديد موعد الحصول على لقاح كورونا

وأوضحت الصحة أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط من هنـــا.

حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا

وأطلقت وزارة الصحة، حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، موضحة، أنه جرى تسجيل 23 ألفًا و226 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) خلال الأربعة أيام الماضية.

بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 25 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

أماكن ومواعيد حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًة أنه جرى تجهيز 8 مراكز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم، فور التسجيل بالحملة، مشيرًة إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.