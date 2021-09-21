استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا ومحاولات لحماية أشجار السيكويا

لا تزال حرائق الغابات في كاليفورنيا مستمرة حتى اللحظة، إذ يواصل أكثر من 1700 رجل إطفاء المعركة المستمرة منذ أيام للدفاع عن أشجار السيكويا العملاقة في كاليفورنيا من خطر تعدى النيران، ومحاولتهم المستمرة في إخماد النيران والسيطرة على الحرائق المشتعلة.

محاولات مستمرة لحماية أكبر شجرة على وجه الأرض من النيران

وبحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز» فإن طواقم الإنقاذ قد هبت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرائق وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية الغابة العملاقة التي تضم شجرة «جنرال شيرمان»، والمعروفة بأنها أكبر شجرة على وجه الأرض لحمايتها من وصول النيران إليها.

النيران تلتهم 25 ألفا و191 فدانا

وداخل بستان «لونج ميدو جروف»، موطن أشجار السيكويا العملاقة البالغ عمرها 1500 عام، كانت النيران قد بدأت تلتهم جذوع الأشجار وتحرق عددا كبيرا من الأشجار، وبحسب مسؤولين فإن حريق «ويندي» قد تمت السيطرة على نسبة 4% فقط، وأنّه قد التهم يوم أمس الاثنين 25 ألفا و191 فدانا.

تغليف أكبر شجرة في العالم لحمايتها من الحريق

ويذكر أنّ الحريق الضخم الذي شب في غابات كاليفورنيا قد نجم عن البرق ووصل إلى الغابة العملاقة، التي تضم العديد من أطول الأشجار على كوكب الأرض وأطولها عمرًا، وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قد قالت يوم الجمعة الماضية إنّ رجال الإطفاء الأمريكيين قاموا بتغليف أكبر شجرة في العالم مستخدمين في ذلك بطانية مقاومة للحريق مصنوعة من الألمونيوم الحراري، وذلك في محاولة منهم لإنقاذ أحد أشهر البساتين الذي يضم أشجار السيكويا العملاقة التي نمت قديما، من وصول النيران إليها في منطقة سييرا نيفادا الوعرة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، ريبيكا باترسون، إنّه جرى تغليف عدد من الأشجار الضخمة والعملاقة لحمايتها من الحرائق، ومن تلك الأشجار شجرة الجنرال شيرمان الضخمة في الغابة العملاقة لمتنزه سيكويا الوطني، ومتحف الغابة الوطني وبعض المباني الأخرى.