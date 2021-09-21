«الإفتاء» تنعى المشير طنطاوي: قاد سفينة الوطن في وقت المحنة

نعت دار الإفتاء المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة

وكتبت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمية على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس».

حروب شارك فيها المشير طنطاوي

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة «1991-2012»، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

السيسي: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ المشير طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، وكان قائدا ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفّة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر التي أحاطت بمصر».