محافظ جنوب سيناء ينعي المشير طنطاوي.. ومشايخ القبائل: فقدنا رمزا وطنيا

نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، مؤكدا أنه عمل مع المشير أثناء أحداث 25 يناير وقبلها وتحمل الكثير من أجل إعادة الاستقرار لمصر.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه كان قائد الدفاع الشعبي أيام الثورة، وكان هناك اتصال مباشر مع المشير طنطاوي للاطلاع على ما يحدث داخل مصر بالكامل، وكان يطالبهم بحسن التعامل مع المواطن والحفاظ علي البلاد من التفكك، والتحرك القوي حال تلقي بلاغ من المواطنين أيام الانفلات الأمني.

وأكد أن الراحل له مواقف إنسانية كثيرة مع كل أفراد القوات المسلحة وساعد في ضبط الشارع المصري أثناء الثورة، عندما أصدر قرارا بنزول أفراد القوات المسلحة لحماية مصر والمصريين.

وتابع: «فقدت مصر أحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ الحديث وهو أحد الذين ساهموا في وحدة البلاد والحفاظ عليها من الدمار»، مؤكدا أنه سيتقدم باقتراح لإطلاق اسم المشير على إحدى المناطق الهامة في المحافظة.

في نفس السياق نعت قبائل جنوب سيناء المشير طنطاوي، وقال الشيخ سليمان عطيوي عضو مجلس النواب إنه التقى بالمشير طنطاوي مرات عديدة وكان يستمع لمطالب أهالي سيناء، ولم يرفض طلبا لأبناء المحافظة، وكان يدعو مشايخ سيناء في كل المحافل والمناسبات القومية، وأكد أن القبائل ستشارك في مراسم جنازة الراحل لأنه قدم الكثير لأبناء سيناء وله أفضال في تعمير المحافظة.

وتحولت صفحات «الفيس بوك» لكبار عواقل ومشايخ المحافظة إلى سرادق عزاء كبير حيث قدم الجميع التعازي في وفاة المشير حسين طنطاوي، ونشر البعض صورا للمشيرا أثناء توجده بين المواطنين عقب الثورة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن بجنوب سيناء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعي للمشير طنطاوي جاء فيه: «فقدت مصر أحد القادة العسكريين المشهود لهم بالوطنية والتضحية، رجل تحمل الكثير من أجل وحدة واستقرار مصر وواجه الإرهاب بكل قوة وحسم».