تطوير مدخل «سيوة» بتكلفة 60 مليون جنيه.: من نقطة الشرطة للكيلو 7.6

يباشر جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أعمال تطوير مدخل واحة سيوة، على الطراز المعماري القديم للواحة، حفاظا على هويتها المعمارية والثقافية التي تتميز بها عن غيرها من مدن محافظة مطروح، إلى جانب رصف الطريق المؤدي إليها وتجهيز مدخل يليق بأهم منطقة سياحية في المحافظة تستقطب الزوار من داخل وخارج مصر على مدار العام.

60 مليون جنيه لتطوير مدخل سيوة

وقال اللواء آمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الجهاز بدأ أعمال تطوير مدخل واحة السحر والجمال «سيوة»، بتكلفة 60 مليون جنيه، وتبدأ أعمال التطوير من نقطة الشرطة وحتى علامة الكيلو 7.6 كم للربط مع الطريق الخرساني الجديد المتجه إلى مرسى مطروح.

سيوة.. واحة السحر والجمال مقصد سياحي عالمي

وتعد واحة سيوة من المقاصد السياحية العالمية، التي تجذب السياح الأجانب من جميع دول العالم، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة أهمها الحياة البسيطة لأهل الواحة في المنازل المشيدة بمادة الكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وجزوع النخيل، ما يحميها من حرارة الشمس المرتفعة صيفا، وبرودة الشتاء، كما تضم مناطق أثرية شهيرة مثل «جبل الموتى وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وقلعة شالى الأثرية، ومعبد آمون، وبئر وعيون طبيعية تعود للعصر الفرعوني كعين كليوباترا، أو عين جوبا، وبحيرة فطناس»، ويتابع الأجانب من خلال بحيرة فنطاس أروع مشاهد لغروب الشمس، من خلال تنظيم رحلات السير في الصحراء، وتناول الأغذية السيوية المزروعة في الحدائق.