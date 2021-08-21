منها تجهيز صالة للسياح.. 7 مقترحات لنائبة سيوة للارتقاء بالواحة

طرحت نائبة سيوة، فتحية السنوسي عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، اليوم السبت، بعض المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بواحة سيوة خلال الفترة المقبلة، ووضعت بعض الحلول للمشكلات التي تواجه الواحة؛ للمساهمة في تنميتها.

وجاء ذلك بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة وممثلي أمناء أمانات وشباب الأحزاب بواحة سيوة، وعثمان عبدالخالق مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة، في قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة سيوة.

7 مقترحات لتنمية الواحة

وقدمت البرلمانية 7 مقترحات للنهوض بواحة سيوة، خلال الفترة الحالية، على النحو التالي:

- متابعة واستعجال موقف تجهيز صالة مدنية لاستقبال رحلات طيران داخلي إلى واحة سيوة.

- مقترح ضم إحدى شركات نقل الركاب بجانب شركة أتوبيس غرب الدلتا؛ لزيادة عدد الركاب خاصةً خلال موسم السياحة الشتوي.

- تكرار تجربة مسابقة أفضل منطقة سكنية بسيوة لنجاحها في الحفاظ على المظهر الحضاري للواحة، ومساهمتها في بث روح التعاون والمنافسة بين الشباب.

- صيانة مطابق الصرف الصحي واستكمال أعمال الصيانة اللازمة لها وغلق جميع البلاعات بجميع المناطق السكنية.

- وضع جدول تحديد مواعيد ضخ مياه الشرب لجميع المناطق السكنية.

-النظر في تحسين وضع معلمي السركي، ووضع الحلول اللازمة لمشكلة سد عجز المعلمين في مدارس سيوة.

- توفير نزل للشباب في سيوة.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة اشتراطات تراخيص البناء، وتقنين الأوضاع للراغبين في البناء، وإيجاد التسهيلات اللازمة للحصول على الوحدات السكنية بمنطقة الشحايم.