للمسافرين.. «الصحة» تحدد 3 موانع يجب التوقف عنها في حال السفر

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمسافرين للوقاية فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

الالتزام بارتداء الكمامات

وقالت الوزارة إنه لابد من الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، ومراعاة آداب العطس والسعال والتدقيق في تنظيف اليدين.

3 موانع على المسافرين التوقف عنها في حال السفر

وحذرت الوزارة من بعض الأمور التي يجب الامتناع عن السفر أو تاجيله في هذه الحالات، وهي إذا كنت مريضا أو تعاني من أعراض شبيهة.

وأشارت إلى امتناع المسافرين الأكثر من 60 عاما، وفي حال إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة أو حالات ضحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس خروج 388 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250692 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح. وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.