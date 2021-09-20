إيداع قاتل ابنه بـ«الصحة النفسية» للتأكد من سلامة قواه العقلية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإيداع سائق قتل ابنه بالمعصرة، تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية مع تأجيل القضية لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدى شكري وهاني شحاتة.

السائق عقد النية على التخلص من نجله بعدما اعتاد سبه

كانت النيابة قد أحالت «خميس -ع» -«64 سنة» سائق، لأنه في يوم 22 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل نجله المجنى عليه «كريم» عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم مع الخلاص منه، جزاء ما لقاه منه من إهانة تمثلت في اعتياده على سبه وقذفه فأخذ يدبر سبيلا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لازهاق روح المجنى عليه دون علم السلطات، فزعم مخططا إجراميا لما اختار في رأسه استهله بتجهيز أداه «شال» منتظرا التوقيت الملائم لتنفيذ ما حال وخنقه بالشال.